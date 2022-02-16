Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму огласил приговор журналисту украинской редакции «Радио Свобода» Владиславу Есипенко. Репортера посадили на 6 лет, хотя сам он говорил о многочисленных пытках и фабрикации этого дела.

Об этом пишут «Ґрати».

Внештатному сотруднику «Крым.Реалии» вменяют покупку и хранение взрывчатых веществ. По версии следствия, он возил с собой в машине гранату с растяжкой.

Сам журналист твердо отрицает все обвинения и рассказывает, что гранату ему подбросили агенты спецслужбы. А в СИЗО после задержания подвергали тяжелейшим пыткам электрическим током, чтобы под воздействием боли заполучить «нужные» для следователей показания и осудить невиновного человека.

Украинский МИД подчеркнул, что показания на Есипенко были выбиты под пытками, а значит приговор можно считать сфальсифицированным.

— Такой приговор является безосновательным и политически мотивированным, а также в очередной раз подтверждающим подавление свободы слова на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, — говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура запрашивала для него еще более суровый срок в 11 лет.