Министр обороны США Ллойд Остин сделал заявление в связи с обстрелом боевиками детского сада в станице Луганской на подконтрольной Украине территории.

Об этом информирует CBS.

Выступая в Брюсселе на встрече министров обороны стран-членов НАТО, глава Пентагона подчеркнул, что таким образом российские наемники пытаются создать повод для вторжения уже регулярной армии РФ.

— Мы уже некоторое время говорили, что русские могут сделать что-то подобное, чтобы оправдать военный конфликт, — пояснил Ллойд Остин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что в альянсе обеспокоены, что это действительно может быть очередной провокацией Кремля.

Напомним, сегодня в Станице Луганской боевики обстреляли детсад.