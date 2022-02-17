Народный депутат Украины, представляющий 131 округ Николаевской области, Артем Чорноморов поприветствовал решение Правительства о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Как автор законопроекта «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве» нардеп неоднократно защищал идею создания Фонда, отметил он на своей странице в Facebook.

Артем Чорноморов уверен, что именно этот инструмент позволит вывести многих представителей агросектора из «тени», будет способствовать развитию мелких и средних фермерских хозяйств и созданию новых рабочих мест.

— Благодаря Фонду фермеры, обрабатывающие до 500 гектаров, будут иметь гарантии от государства для получения кредитов в финучреждениях. Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии срок действия кредитного договора, но не более 10 лет. Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица. Теперь Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию. Уверен, что именно благодаря появлению таких возможностей украинский агросектор сможет добиться больших результатов, — написал Артем Чорноморов.

Напомним, ранее Артем Чорноморов выступал за увеличение финпомощи украинским аграриям на 2022 год до 11 миллиардов гривен.