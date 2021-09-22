Народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Артем Чорноморов считает, что финансовую помощь аграриям на 2022 год необходимо увеличить до 11 миллиардов гривен.

Об этом стало известно в ходе заседания подкомитета сегодня, 22 сентября, пишут НикВести.

Как известно, в проекте госбюджета Украины на 2022 год, одобренном на заседании Кабмина 15 сентября, на финансирование развития и поддержки агропромышленного комплекса в следующем году планируют направить 8 миллиардов гривен. Больше половины указанных средств – 4,6 миллиардов гривен – будет выделено на поддержку украинских аграриев по четырем направлениям: возмещение стоимости приобретаемой сельхозтехники, удешевление кредитов и страховых платежей, развитие животноводства, растениеводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства, а также дотации на орошение.

Нардеп Артем Чорноморов считает, что сумму финансовой помощи аграриям необходимо увеличить до 11 миллиардов гривен.

— Или мы не те лекарства даем, чтобы излечить эту ситуация, или не тем лечим. Хотелось бы понять вашу точку зрения относительно крупного рогатого скота, ведь животноводство сочетает в себе, как мы видим, и пчеловодство, которое дало очень хороший эффект, и анализ Министерства аграрной политики нам это показывает; и овцеводство, – сказал Артем Чороморов.

Подкомитет рассмотрел проект госбюджета на 2022 год в части финансирования программы поддержки сельхозтоваропроизводителей и принял решение рекомендовать аграрному комитету обратиться в Кабмин и Минфин относительно увеличения финпомощи аграриям до 11 миллиардов гривен в 2022 году.

— Это будет справедливая цифра для поддержки отрасли, которую уже несколько лет подряд недофинансируют, – добавил Артем Чорноморов.

Напомним, народный депутат Украины Артем Чорноморов пообещал добиться включения Николаевской области в перечень регионов, в которых запустят пилотные проекты по развитию ирригационных систем.