Народный депутат Украины Артем Чорноморов пообещал добиться включения Николаевской области в перечень регионов, в которых запустят пилотные проекты по развитию ирригационных систем.

Об этом он сказал в ходе выездных слушаний комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины в Снигиревку во вторник, 14 сентября, передает корреспондент НикВести.

По его словам, необходимо определить объекты, которые будут модернизированы в рамках пилотных проектов орошения земель, и привлечь инвестиционные средства для их реализации.

— В то время, как мы уточняем и подаем правки, параллельно будет сейчас запускаться два пилотных проекта, две пилотные области. Будут собираться пакеты документов желающих создать ОВК для того, чтобы на момент принятия закона уже были готовы кооперативы, которые начнут работать. Мы объездили три области и понимаем, что на сегодняшний день самые готовые, потому что они были локомотивной областью – это Херсонская область. Они вкладывали туда деньги и не смотрели на государство. Это будет зависеть от вас, от фермеров. Конечно, поскольку в аграрном комитете два депутат от Николаевской области, мы заинтересованы, чтобы наша область была одной из двух и будем всячески этому способствовать, – сказал Артём Чорноморов.

Нардеп также добавил, что в прошлом году засуха привела к потере почти четверти прогнозируемого урожая и гибели большой площади посевов.

— Мы (члены комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, – прим.) объездили уже весь юг Украины, начиная с Херсонской области, потом были в Одесской области и сейчас завершаем нашей родной Николаевской областью. В прошлом году мы получили большие потери посевов, поскольку была очень сильная засуха. Аграрный комитет столкнулся с очень сложной ситуацией, поскольку к нам обращались очень много аграриев, большинство из которых – это юг Одесской области, относительно отработки механизма помощи при возмещении потерь, которые понесли сельхозпроизводители. Такой механизм был разработан и аграрный комитет выделили из общего бюджета 240 миллионов гривен дотации. Сейчас начинает действовать компенсация на возмещение затрат. Мы понимаем, что даже если помочь раз-два – это все-равно не решит проблему, с которой столкнулся весь юг, а именно степная зона Украины, – сказал Артём Чорноморов.

В ходе обсуждения законопроекта «Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель» № 5202-р, Артем Чорноморов отметил, что его главная задача – стимулирование орошения.

— Мы понимаем, что аграрии будут ежегодно сталкиваться с проблемой климатических изменений, а именно с дождём, с уровнем влажности, что даёт возможность увеличить свой урожай. На тот момент, скажем так, мы сдвинули с мёртвой точки идею развития оросительной системы. Мы начали то, что в течение 30 лет – я буду говорить на своей Николаевщине прямо – не то, что не развивалось, а наоборот рушилось. Основная задача и основная новелла этого законопроекта – возобновить и увеличить территорию земель, которые будут подлежать под оросительную мелиорацию, – сказал Артем Чорноморов.

Напомним, народный депутат, избранный по 131 округу в Николаевской области, Артем Чорноморов считает, что принятие законопроекта №5202 «Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель» позволит фермерам юга Украины сохранять свои инвестиции, улучшать урожай и не бояться засухи.