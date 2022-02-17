Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО, как и прежде, придерживаются принципа «открытых дверей» по отношению к Украине.

Об этом информирует Digi24.

На встрече в столице Бельгии он акцентировал, что ничего не изменилось в постановке вопроса насчет вступления Украины в альянс. В НАТО будут уважать любой выбор Киева.

— Союзники подтвердили сегодня, что двери НАТО остаются открытыми для претендентов. Закон каждой нации является фундаментальным и должен соблюдаться. Союзники подтвердили свою поддержку Украины и Грузии. Мы не можем вернуться в сферы влияния, в которых великие державы запугивают или диктуют другим, — отметил функционер альянса.

Йенс Столтенберг добавил, что опасность российского вторжения в Украину никуда не исчезла и московская бронетехника в аномально больших количествах до сих пор стоит на подступах к украинским областям.

— Мы обеспокоены тем, что Россия ищет повод для вооруженного нападения на Украину. Мы не знаем, что произойдет, но мы знаем, что Россия имеет крупнейшие за последние десятилетия объединенные вооруженные силы вблизи Украины. Мы знаем, что в Украине, на Донбассе работает много разведчиков, и мы видели попытки найти предлог для вторжения в Украину. Это повод для беспокойства. Не буду вдаваться в подробности, но именно поэтому мы внимательно следим за ситуацией. В настоящее время никто не может отрицать, что Россия имеет огромные силы на границах Украины. Есть как информация, собранная нами, так и изображения, полученные со спутника. В сочетании с тем, что мы знаем об их силах, их требованиях о том, что если их требования не будут выполнены, они применят вооруженную силу, а в прошлом они применяли силу в Украине, у нас есть серьезные опасения. Теперь нам нужно, чтобы этого не произошло, — назвали цели союзников политик.

Напомним, Пентагон прокомментировал непрекращающиеся обстрелы со стороны боевиков