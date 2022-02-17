Народный депутат Украины, представляющий 131 округ Николаевской области, Артем Чорноморов рассказал о целевой программе «Питьевая вода Украины» на 2022-2026 годы, принятой парламентом, 15 февраля. В частности, он пояснил, из каких источников она будет финансироваться.

Об этом Артем Чорноморов написал на своей странице в Facebook.

— Вопрос водоснабжения — один из самых приоритетных для части Вознесенского района, особенно для Еланецкой ОТГ. Именно поэтому сегодня на сессии Верховной Рады поддержал новую общегосударственную целевую социальную программу «Питьевая вода Украины». Ведь благодаря ее реализации, ожидается, что в течение 2022-2026 годов население нашего государства будет обеспечено централизованным водоснабжением, качество которой будет доведено до установленных нормативных требований, — написал Артем Чорноморов.

Возможные источники финансирования программы «Питьевая вода Украины»:

средства Государственного бюджета Украины, среди прочего — субвенции на выполнение инвестпроектов;

средства местных бюджетов;

средства предприятий питьевого водоснабжения и централизованного водоотвода;

внешние и внутренние заимствования, гранты международных организаций, средства международных программ, благотворительных взносов

— Ориентировочный объем финансирования программы — 28,6 миллиарда гривен, из которых за счет средств из государственного бюджета — 16,9 миллиарда гривен, из местного бюджета и других источников — 11,6 миллиарда гривен, — добавил Артем Чорноморов.

Напомним, в Николаевской области жители поселка Еланец десятилетиями используют дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения.