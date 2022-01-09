В Николаевской области жители поселка Еланец десятилетиями используют дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения.
Об этом говорится в документальном фильме «Настоящего времени».
Центрального водоснабжения тут нет с конца 90-х, когда разобрали железные трубы, а пластиковую замену так не установили, посчитав ее нерентабельной.
— Вот, набираю, ну и оставляю, пусть докапает. Потом в дом несу, — рассказала местный житель Раиса Гондюл.
Для сбора воды женщина использует тазик и ведро.
В материале сказано, что она не может позволить себе индивидуальный бассейн из-за маленькой пенсии, поэтому для питьевой воды используется одно хранилище на пять квартир.
— А мыться? Так мы не моемся. Это не смех, ну кипятить ставим, она осядет и моемся, — отметила Раиса Гондюл.
Она также поделилась, что некоторые жители поселка начинают стирать грязную одежду только после дождя, заблаговременно собрав «стратегический запас» воды.
О том, что некоторые николаевцы вынуждены использовать дождевую воду говорила во время своего избрания 9 декабря 2020 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Тогда она обещала, что идет в политику, чтобы исправить эту проблему.
— Мое предложение, объединиться ради людей, несмотря на наши политические вгляды. Что каждый из нас получит от этого? Мы повысим доверие людей, вами будут гордиться ваши дети, ваши родители. А если мы ничего не сделаем, то в принципе что мы получим? Еще одно поколение вырастет около свалок мусора, а в Братском так и продолжат готовить еду из дождевой воды. А кто-то уйдет из жизни, не увидев той лучшей жизни, которую мы обещали. Я за то, чтобы мы в областном совете объединились ради людей, — сказала Анна Замазеева.
Напомним, команда журналистов «Настоящего времени» посетила Николаевскую область и сделала ленту про перманентную нехватку воды в Еланце.
В Николаевской области жители поселка Еланец десятилетиями используют дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения.
Об этом говорится в документальном фильме «Настоящего времени».
Центрального водоснабжения тут нет с конца 90-х, когда разобрали железные трубы, а пластиковую замену так не установили, посчитав ее нерентабельной.
— Вот, набираю, ну и оставляю, пусть докапает. Потом в дом несу, — рассказала местный житель Раиса Гондюл.
Для сбора воды женщина использует тазик и ведро.
В материале сказано, что она не может позволить себе индивидуальный бассейн из-за маленькой пенсии, поэтому для питьевой воды используется одно хранилище на пять квартир.
— А мыться? Так мы не моемся. Это не смех, ну кипятить ставим, она осядет и моемся, — отметила Раиса Гондюл.
Она также поделилась, что некоторые жители поселка начинают стирать грязную одежду только после дождя, заблаговременно собрав «стратегический запас» воды.
О том, что некоторые николаевцы вынуждены использовать дождевую воду говорила во время своего избрания 9 декабря 2020 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Тогда она обещала, что идет в политику, чтобы исправить эту проблему.
— Мое предложение, объединиться ради людей, несмотря на наши политические вгляды. Что каждый из нас получит от этого? Мы повысим доверие людей, вами будут гордиться ваши дети, ваши родители. А если мы ничего не сделаем, то в принципе что мы получим? Еще одно поколение вырастет около свалок мусора, а в Братском так и продолжат готовить еду из дождевой воды. А кто-то уйдет из жизни, не увидев той лучшей жизни, которую мы обещали. Я за то, чтобы мы в областном совете объединились ради людей, — сказала Анна Замазеева.
Напомним, команда журналистов «Настоящего времени» посетила Николаевскую область и сделала ленту про перманентную нехватку воды в Еланце.