В Николаевской области жители поселка Еланец десятилетиями используют дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения.

Об этом говорится в документальном фильме «Настоящего времени».

Центрального водоснабжения тут нет с конца 90-х, когда разобрали железные трубы, а пластиковую замену так не установили, посчитав ее нерентабельной.

— Вот, набираю, ну и оставляю, пусть докапает. Потом в дом несу, — рассказала местный житель Раиса Гондюл.

Для сбора воды женщина использует тазик и ведро.

В материале сказано, что она не может позволить себе индивидуальный бассейн из-за маленькой пенсии, поэтому для питьевой воды используется одно хранилище на пять квартир.

— А мыться? Так мы не моемся. Это не смех, ну кипятить ставим, она осядет и моемся, — отметила Раиса Гондюл.

Она также поделилась, что некоторые жители поселка начинают стирать грязную одежду только после дождя, заблаговременно собрав «стратегический запас» воды.

О том, что некоторые николаевцы вынуждены использовать дождевую воду говорила во время своего избрания 9 декабря 2020 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Тогда она обещала, что идет в политику, чтобы исправить эту проблему.

— Мое предложение, объединиться ради людей, несмотря на наши политические вгляды. Что каждый из нас получит от этого? Мы повысим доверие людей, вами будут гордиться ваши дети, ваши родители. А если мы ничего не сделаем, то в принципе что мы получим? Еще одно поколение вырастет около свалок мусора, а в Братском так и продолжат готовить еду из дождевой воды. А кто-то уйдет из жизни, не увидев той лучшей жизни, которую мы обещали. Я за то, чтобы мы в областном совете объединились ради людей, — сказала Анна Замазеева.

Напомним, команда журналистов «Настоящего времени» посетила Николаевскую область и сделала ленту про перманентную нехватку воды в Еланце.