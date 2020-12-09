Кандидат на должность главы Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева презентовала видеоролик с участием известных журналистов, политологов и блогеров, которые призвали новый депутатский корпус начать работу на благо региона.

Видеоролик был представлен сегодня, 9 декабря, во время выступления Анной Замазеевой, которая рассказала о приоритетах в работе главой областного совета, - передает корреспондент НикВести.

В ходе своего выступления Анна Замазеева рассказала о себе: ей 40 лет, она является главой правления «Всеукраинской Ассоциации Финансовых компаний». Является кандидатом экономических наук, а также преподавателем в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальностям «Финансы и кредит» и «Банковское дело».

Далее она попросила включить видеоролик, отметим, что это обращение жителей Николаевской области к депутатам. В видеоролике приняли участие известные николаевцы, в частности, директор коммунального телеканала «Март», номинант на премию горожанин года в области «СМИ» Юрий Тазарачев, блогер, бизнес-леди и участница шоу «Мастер Шеф» Анастасия Погосова, политический эксперт, советник экс-губернатора Алексея Савченко Андрей Сенченко и блогер Виталий Богомолов.

— Хочется верить, что изменения к лучшему начнутся еще при нашей жизни. Хочется верить, что есть люди, способные работать во благо громады, а не во благо своего кармана. Я готов как гражданин поддержать таких людей, но как представитель СМИ буду контролировать эта работу, - сказал Юрий Тазарачев.

Обратилась к депутатам областного совета и Анастасия Погосова.

— Мы люди, которые вам доверились, которые избрали вас на следующие годы решать судьбу Николаевщины. Поэтому, прошу вас, поменьше политики и побольше работы о реальной жизни горожан, селян. Не предайте наше доверие, пожалуйста, - сказала она.

Андрей Сенченко обратил внимание на ответственность депутатов нового созыва Николаевского облсовета за происходящее в регионе.

— Вместе со статусом депутатов областного совета вы взяли на себя колоссальную ответственность. Ваша ответственность - большая, чем у ваших предшественников. Потому что в следующем году областной совет может стать главным субъектом региональной политики, и именно от вас будет зависеть, как все будет происходить в регионе, - сказал Андрей Сенченко.

Блогер Виталий Богомолов призвал депутатов Николаевского облсовета работать на благо николаевцев.

— Уже столько обещали, столько говорили. Сложилось впечатление: это все, что вы умеете. Вы же знаете, что от вас ждут. Просто перестаньте говорить и начните делать. И пожалуйста, не забывайте о людях, - сказал Виталий Богомолов.

Кроме того, участие в сьемкахз также приняли пенсионерка, врачи, военные и другие люди.

— Мое предложение, объединиться ради людей, несмотря на наши политические вгляды. Что каждый из нас получит от этого? Мы повысим доверие людей, вами будут гордиться ваши дети, ваши родители. А если мы ничего не сделаем, то в принципе что мы получим? Еще одно поколение вырастет около свалок мусора, а в Братском так и продолжат готовить еду из дождевой воды. А кто-то уйдет из жизни, не увидев той лучшей жизни, которую мы обещали. Я за то, чтобы мы в областном совете объединились ради людей, - сказала Анна Замазеева.

Отметим, что кандидатура «Слуги народа» Анны Замазеевой была единственной на выборах главы облсовета. В итоге, ее избрали главой Николаевского облсовета.