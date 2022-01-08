Команда журналистов «Настоящего времени» посетила Николаевскую область и сделала ленту про перманентную нехватку воды в Еланце.

Премьера картины состоялась несколько дней назад на канале «Настоящее время. Док».

Местные жители рассказали гостям, что они ощущают нехватку воды, кубометр которой обходится Еланцу в 175 гривен. Для запасания влаги проживающие в ОТГ вырыли басины, которые представляют из себя расширенные колодцы. Из этих хранилищ воду таскают ведрами в дома. Центрального водоснабжения тут нет с конца 90-х, когда разобрали железные трубы, а пластиковую замену так не установили, посчитав ее нерентабельной.

Непривозную воду из колодцев жители опасаются пить, так как по качеству она хуже технической, а на дне могут содержаться частицы урана, залежи которого располагаются неподалеку.

Жители по очередности жаловались и на воду от частников. Если погрузить в нее инструменты, то они за считанные дни пожираются коррозией.

Местные коммунальщики не покрывают и 30% потребности жителей поселка в воде. Остальные объемы возят частные перевозчики.

— Еще годика два-три поездят три машины, а дальше начнут ламатся. Ремонт дорогой, предприятие убыточное, — вводит в курс дела глава «коммунальщиков» Виктор Шапашников.

Один из старожилов Еланца рассказал «Настоящему времени», как поселок остался без водоснабжения и перешел на самообеспечение, с которым не справляется.

— В три района воду дали. А мне очень больно, когда мы годами строили, а за месяцы вырыли. Это не потому что люди плохие, их довели, им же жить за что-то нужно. Выкопали металл, каждый гвоздик, чтобы буханку купить. Кто пропил, а кто хлеб покупал, — отметил Виктор Ольхоуский.

Немного спасает ситуацию станция по очистки воды из технической в питьевую, литр которой отпускают для местных за 20 копеек. Но ее мощностей не хватает, она перерабатывает в день несколько десятков кубов, которые тратятся за несколько часов.

Сельская глава Еланца добавила, что ситуация не сдвигается с места уже много лет подряд.

— Каждый год начинается переписка, не только намерений, но и создание новых комиссий при области. После области обращение в Киев, в высшие органы, — объясняет Любовь Баденко, акцентируя, что воды не хватает катастрофически.

Одним из решений должна была стать солнечная электростанция, которая вырабатывала бы достаточно энергии для очистки больших объемов воды, однако проект ее разработки затянулся на несколько лет. А тем временем ценные материалы, закупленные под ее строительство, гниют в гараже.

Одним из последних озвученных вариантов может стать прокладка труб от Софиевского водохранилища, находящегося в 40 километрах от Еланца, но для этого государство должно выделить средства, которые на 2022 год не предусмотрены.

Ранее сообщалось, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что в Еланце глава сельского совета подменила принятые депутатами решения.