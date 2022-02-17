Верховная Рада в четверг, 17 февраля, поддержала законопроект №5249 «Об амнистии» по случаю 30-летия независимости Украины.

Документ предусматривает досрочное освобождение 1173 заключенных, пишет Корреспондент.

«За» проголосовали 310 депутатов при необходимых 226 голосах.

Автор законопроекта — нардеп от «Слуги народа» Юлия Яцик, она отметила, что амнистия приурочена к 30-летию независимости Украины и состоится впервые за последние четыре года.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в «условиях жесткой экономии государственных средств и значительного дефицита площадей в учреждениях исполнения наказаний, акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц в указанных учреждениях».

Кроме того, в документе прописано, что по амнистии на свободу выйдет 1173 заключенных.