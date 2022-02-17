Министерство иностранных дел Молдовы осудило планы Москвы укрепить консульский пункт в непризнанном Приднестровье, суверенным которое считает только Россия.
Об этом пишет Publika.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко побывал на Левобережье Молдовы, который Москва называет Приднестровской народной республики, и пообещал увеличить технические возможности местного диппредставительства.
— МИД уже принял решение. Сюда будет доставлен дополнительный технический персонал, чтобы справиться с накопившейся нагрузкой. Это связано с переоформлением паспортов, легализацией документов, нотариальными действиями. Мы сделаем все, что в наших силах, — отметил посланник Москвы.
МИД Молдовы в ответе сформулировал, что такие высказывания напрямую нарушают терроториальную целостность страны.
— МИД сожалеет о заявлении российского чиновника о намерениях усилить возможности так называемого консульского пункта, который действует без согласия молдавских властей. Мы хотели бы напомнить российской стороне о необходимости строго соблюдать Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях, — подчеркнул пресс-секретарь молдавского министерства Даниел Водэ.
Напомним, Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья.
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Министерство иностранных дел Молдовы осудило планы Москвы укрепить консульский пункт в непризнанном Приднестровье, суверенным которое считает только Россия.
Об этом пишет Publika.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко побывал на Левобережье Молдовы, который Москва называет Приднестровской народной республики, и пообещал увеличить технические возможности местного диппредставительства.
— МИД уже принял решение. Сюда будет доставлен дополнительный технический персонал, чтобы справиться с накопившейся нагрузкой. Это связано с переоформлением паспортов, легализацией документов, нотариальными действиями. Мы сделаем все, что в наших силах, — отметил посланник Москвы.
МИД Молдовы в ответе сформулировал, что такие высказывания напрямую нарушают терроториальную целостность страны.
— МИД сожалеет о заявлении российского чиновника о намерениях усилить возможности так называемого консульского пункта, который действует без согласия молдавских властей. Мы хотели бы напомнить российской стороне о необходимости строго соблюдать Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях, — подчеркнул пресс-секретарь молдавского министерства Даниел Водэ.
Напомним, Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья.