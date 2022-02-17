До 26 февраля в Николаевской области проведут день практической стрельбы — участие в мероприятии примут и резервисты.

Об этом рассказал командир областной бригады теробороны Роман Токаренко, сообщают в ОГА Николаевщины.

В публикации отмечают, что на сегодняшний день большое количество резервистов пришло в ранг военнослужащих. Это, пишут в облгосадминистрации, значительно усилило ряды при расширении подразделений территориальной обороны.

— На данный момент можем сказать, что резервисты у нас есть. И не позже 26 февраля мы уже будем проводить мероприятия «стрелкового дня», в которых будут непосредственно участвовать и резервисты, — заявил командир бригады.

Полковник Роман Токаренко также подчеркнул, что части теробороны области полностью укомплектованы стрелковым оружием и усилены вооружением большего калибра.

— В дальнейшем, как нас ориентирует Командование Сил терробороны, планируется усилить подразделения ТРО противотанковыми средствами и средствами противовоздушной обороны, — сказал он.

Напомним, ранее Роман Токаренко общался с главой Николаевского областного совета Анной Замазеевой — обсудили вопросы готовности и обустройства подразделений региона.