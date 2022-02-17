Украина готова к любому формату переговоров с Россией ради установления мира, однако российская сторона, несмотря на публичные заявления, не демонстрирует готовности к реальному разговору.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, общаясь с представителями СМИ в Мариуполе Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

— Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы делаем запрос в Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят, — сказал Владимир Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к разговору. «Я готов на любой формат», – заявил Президент.

В то же время он отметил, что Украина как ответственное государство подавала официальные запросы и пыталась связаться с Президентом РФ Владимиром Путиным, когда увеличились риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

— Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор тоже никто не подтверждает, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина также заинтересована в инициативах других стран, которые предлагают помощь в организации встречи с российской стороной.

— Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Мало того – мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах разговора с Российской Федерацией, — отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. США не видят признаков деэскалации.