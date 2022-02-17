В среду, 16 февраля, в Николаевском областном совете при участии главы областного совета Анны Замазеевой, ее первого заместителя Владимира Фроленко и исполняющей обязанности директора КП «Фармация» Татьяны Дидан прошло совещание по поводу кризисной ситуации в коммунальном предприятии.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

На сегодняшний день предприятие «Фармация» находится в затруднительном положении. Его целью всегда была социальная функция, благодаря которой аптеки области обеспечивали отдаленные города и районы медикаментами по программе «Скарб», но большинство аптек не приносили прибыли.

Татьяна Дидан отметила, что за последние два месяца в сети закрылось 4 аптеки. Содержание аптек в маленьких селах и городах достаточно дорогостоящее — необходимо платить зарплату фармацевту, оплачивать коммунальные услуги и аренду помещения. Таким образом, сельские аптеки не приносят, а наоборот «загоняют» предприятие в «минус».

Как отметила руководительница КП, общий долг предприятия перед поставщиками, по заработной плате и за коммунальные услуги составляет 5 миллионов гривен.

Анна Замазеева подчеркнула, что сохранение социальных аптек в районах — одна из важных задач власти на сегодняшний день.

— Для обеспечения жителей области медикаментами мы обязаны сохранить социально направленные аптеки коммунального предприятия «Фармация», — отметила Анна Замазеева.

Депутаты соберутся на следующей неделе и заслушают перспективный бизнес-план предприятия «Фармация» на 2022 год.

При этом выяснилось, что исполняющая обязанности директора областного коммунального предприятия «Фармация» Татьяна Дидан не заказывала аудит своего КП после того, как его покинула предыдущий руководитель Евгения Редькина.

Пресс-релиз