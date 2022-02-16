Исполняющая обязанности директора областного коммунального предприятия «Фармация» Татьяна Дидан не заказывала аудит своего КП после того, как его покинула предыдущий руководитель Евгения Редькина.

Об этом стало известно в среду, 16 февраля, в ходе совещания в областном совете, передают НикВести.

Татьяна Дидан исполняет обязанности директора КП «Фармация» с 29 декабря 2021 года.

Изначально этот вопрос поднял первый заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко, поскольку на сегодня у предприятия имеются долги, сотрудники увольняются, а некоторые аптеки стоят просто закрытыми.

— Вы аудиторскую проверку заказывали своего предприятия? — спросил Владимир Фроленко. — Нет. За какие деньги? — ответила Татьяна Дидан. — Вам не интересно, что там происходило? Вы сегодня взяли предприятие, полностью отвечаете за управление и финансовые ресурсы, а также за имущество этого предприятия. Лично я, если бы пришел на предприятие, то сразу сделал бы инвентаризацию имущества, сделал бы аудиторскую проверку за последние три года. Вы понимаете, что на себя берете большую ответственность? Завтра, если чего-то не будет хватать, то отвечать будете вы, — сказал на это Владимир Фроленко.

На это депутат Татьяна Демченко сказала, что Татьяна Дидан не будет нести ответственность, поскольку сессия ее не утвердила.

— Тогда у меня другой вопрос, почему, когда закончился контракт у предыдущего директора, мы дали возможность уйти человеку, не проведя аудиторскую проверку с инвентаризацией имущества? Кто этому поспособствовал? — прокомментировал Владимир Фроленко.

В итоге депутаты сошлись на том, что новый руководитель должен обратиться в облсовет с просьбой помочь провести соответствующий аудит.

Отметим, что в конце ноября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный работник фармации Украины» на то время директору николаевского КП «Фармация» Евгении Редькиной.

В декабре у нее закончился контракт, который продлевать не стали. С 29 декабря 2021 года исполняет обязанности директора КП «Фармация» Татьяна Дидан.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила о критической ситуации на КП «Фармация».

Напомним, что КП «Фармация» работало с убытками и в прошлые годы. Так, в 2015 году у него был 5,8 миллионов гривен кредиторского долга.