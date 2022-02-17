Инспекторы ГУ Госгеокадастра на Николаевщине выявили факт незаконного использования территорий в пределах Галициновского сельсовета.

Об этом сообщают в секторе взаимодействия ведомства со СМИ.

По информации Госгеокадастра, земли, на которых складировали плодородный слой почвы объемом около 80 тысяч кубических метров, решением Галициновского сельсовета отдали в частную собственность группе граждан для ведения хозяйства.

Указано, что участками должен был пользоваться Николаевский глиноземный завод для укрепления откосов шламохранилища №2. Позже территории со слоем грунта приобрели в частную собственность. Из-за этого Николаевский глиноземный завод не сможет реализовать обязанности согласно статье 198 Земельного кодекса Украины, статье 35 Закона Украины «Об охране земель».

Кроме того, предприниматель, который разрабатывал проекты землеустройства, внес недостоверные сведения о фактическом рельефе.

В адрес Галициновского сельсовета подготовили ходатайство по вопросам соблюдения требований земельного законодательства об отмене принятых решений.

— Руководствуясь требованиями статьи 68 Закона «О землеустройстве», Главным управлением Госгеокадастра в Николаевской области подготовлены на рассмотрение квалификационной комиссии Госгеокадастра копии материалов проверки соблюдения требований земельного законодательства и разработанной землеустроительной документации для принятия решения, — добавили в сообщении.

Напомним, ранее фермеры через суд отменили повышение налога на земли полигона под Николаевом, которые они обрабатывают.