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Фермерское хозяйство добилось отмены 5-процентого налога на земельные участки Широколановского полигона в Николаевской области, которыми оно пользуется.

Об этом свидетельствует решение Николаевского окружного административного суда, принятое в ноябре 2021 года.

В суд обратилось фермерское хозяйство «Алеся» из Веселиновского района с требованием отменить решение Михайловского сельсовета от 26 июня 2020 года «Об установлении ставок и льгот по уплате земельного налога». В частности, данным решением для Вооруженных сил Украины установили ставку в 5% на земельные участки, которые не прошли нормативную денежную оценку. При этом, согласно документу, военные имели 100% льготы, если этими участками пользовались только они. Льгота отменялась в случае, если земля передавалась в субаренду или заключались договоры совместного пользования.

Фермерское хозяйство «Алеся» с 2016 года пользуется землей именно по такому договору с Квартирно-эксплуатационным отделом (КЭО) города Николаева Юго-восточного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Министерства Обороны Украины. В суде КЭО выступало третьей стороной и было согласно с требованиями ФХ.

Отметим, что Михайловского сельсовета с конца 2020 года не существует. Сейчас его территория входит в состав Степовской громады, которая и выступала ответчиком в суде. Там утверждали, что решение было принято в соответствии с нормами Налогового кодекса.

Однако суд установил, что в сельсовете в процессе подготовки и принятия регуляторного акта не соблюли нормы законодательства. В решении суда отмечается, что ответчик нарушил требования ст. ст. 1, 4-9, 31-36 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и ст.15 Закона Украины «О доступе к публичной информации». Это, по мнению суда, являлось основанием для признания его противоправным и недействительным.

В итоге судья Николаевского окружного административного суда Татьяна Гордиенко решила отменить решение Михайловского сельсовета.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 16 тысяч гектаров земли военных полигонов оказались в распоряжении крупных агробизнесменов и депутатов.

Напомним, что в 2021 году в Степовской территориальной громаде разгорелся конфликт, из-за которого сельский голова Павел Гасюк сложил полномочия. Тогла группа депутатов пыталась уменьшить ставки налога на земли Минобороны, из-за чего бюджет ОТГ мог потерять от 10 миллионов гривен. На территории Степовской ТГ находится полигон «Широкий Лан», который ежегодно приносит миллионные доходы в местный бюджет громады. Аграрии пользовались частью земель Минобороны и таким образом хотели уменьшить себе налоговую нагрузку. Павел Гасюк, не желающий снижать ставки и терять миллионы доходов бюджета, из-за давления был вынужден сложить полномочия. За ним ушли заместитель головы и секретарь совета.

Также сообщалось, что 30% территории полигон «Широкий Лан» на Николаевщине незаконно используются для ведения сельхоздеятельности.