Бригада КП «Николаевводоканал» обследовала многоэтажки микрорайона Намыв и отключила услугу у должников.

Об этом пишет пресс-служба предприятия.

С помощью специального устройства, оборудованного видеокамерой, проверили канализационные стояки домов. Это устройство позволяет отключить водоотвод в квартирах, расположенных на всех этажах от первого до девятого.

Процесс тампонирования занимает 30 минут и блокирует выход стоков персонально должнику, не затрагивая соседей.

Жители 108 ОСМД пользуются услугами КП «Николаевводоканал», но не платят. Худшими плательщиками зарекомендовали себя ОСМД «Здоровье» их долг составил 191 тысячу гривен. ОСМД «Медик» и «Содружество» задолжали почти по 150 тысяч гривен каждое, а «Парижская коммуна» еще не заплатили более 105 тысяч гривен.

— Мы призываем абонентов своевременно перечислять средства за потребленные услуги и благодарим всех, кто делает это добросовестно. Бесперебойное водоснабжение и водоотвод, реконструкция сетей, модернизация объектов и оборудования — все это зависит от своевременной оплаты николаевцев, — подчеркнули сотрудники предприятия.

Там напоминают: если абонент по каким-то причинам оказался в должниках и его отключили от водоснабжения, то помимо оплаты долга он будет вынужден дополнительно оплатить счета как за отключение, так и за подключение водоотвода.

Напомним, в течение прошлого года юридический отдел НКП «Николаевводоканал» подготовил и передал в суд больше 2 тысяч исковых заявлений по взысканию средств с должников.