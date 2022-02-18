На 23 февраля назначена сессия Березнеговатского поселкового совета, на которой планируют решить вопрос финансирования ремонта местной ООШ.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

В этом месяце исполнится два года, как в школе продолжаются ремонтные работы корпуса младших классов — их не могут закончить то из-за проблем с документацией, то из-за нехватки денег.

Осенью прошлого года на ученика 1-А класса обвалился потолок. Подрядчик его восстановил, но он упал снова в декабре 2021-го и в начале февраля. Тогда созвали комиссию, а подрядчик согласился переделать некачественную работу.

Потолков, которые требуют срочного ремонта, в школе еще 7. В 1-Б классе, к примеру, существует угроза обвала штукатурки. Об этих проблемах директор учреждения Галина Рудчик не раз говорила представителям власти.

— Несколько лет назад ремонты в классах проводили своими средствами (родители детей, — прим.) Они просчитали — где-то до 12 тысяч нужно для того, чтобы закупить материалы, — рассказывает Галина Рудчик.

За несколько лет эта сумма возросла в разы, поэтому школе требуется помощь государства. В Березнеговатском поселковом совете говорят, что проблемные вопросы школы сейчас на первом месте, ведь это самое большое учебное заведение населенного пункта.

— 23 числа этого месяца на сессии будет выделено 2 миллиона, будет проплачен аванс подрядной организации и они приступят к выполнению работ. Договоры уже подписаны, есть решение сессии районного совета про передачу земельного участка поселковому совету. На протяжении этой недели мы данный вопрос переоформим на себя и подадим в ProZorro для получения разрешения на начало работ, — объяснил Сергей Бойко, поселковый голова Березнеговатого.

Ранее НикВести писали, что из-за затянувшихся строительных работ ученики Березнеговатской школы вынуждены учиться в подвале.