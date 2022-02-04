В поселке Березнеговатое Николаевской области в школе обвалился подвесной потолок.

Об этом на своей странице Facebook сообщил глава фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском облсовете Руслан Пересунько.

Он опубликовал фото и видео с места инцидента. Школьники и педагогический коллектив не пострадали — занятия проходят дистанционно из-за эпидемии COVID-19.

В самой большой школе поселка Березнеговатое уже второй год длится ремонт корпуса начальных классов. Дети вынуждены учиться в подвале, а затянувшиеся строительные работы подвергают их опасности.

После сюжета «НИС-ТВ» в Березнеговатом объявили торги на ремонт корпуса начальной школы

Напомним, в Новом Буге планируют закрыть разрушенную школу №1.

Напомним, что в декабре 2019 года Николаевская облгосадминистрация не включила вопрос реконструкции обвалившейсяшколы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона.

В феврале 2020 года стало известно, что стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре этого года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.