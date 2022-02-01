В Новом Буге планируют запретить набор первого и десятого классов в школе №1, что приведет к закрытию учебного заведения.

Об этом в Facebook сообщают местные депутаты городского совета.

Депутат Зоя Гаркуша отметила, что было проведено собрание родителей будущих первоклассников, многие выразили «доверие» школе №1, поэтому причина отмены набора детей остается непонятной.

— Каков весомый аргумент отмены набора? Аренда колледжей нам дорого обходится. Итак, кость в горле — это первая школа. Они не те, кто пострадал, не те, кто ушел в приймы и продолжили историю заведения. Нет! Ведь никто не хочет шевелить и пальцем, чтобы найти здоровое решение. И за эти годы разрушения не искал всерьез. Лучше «по-нежному» убить и утереть даже название Первой, — уверена она.

Депутат уверена, что вопрос необходимо доработать, чтобы директора всех учреждений, депутаты, причастные к работе образовательной комиссии, сели за круглый и нашли разумное решение трансформации образовательной сети.

Также против закрытия школы депутат Юрий Черемыс, который считает, что информация по вопросу оптимизации образовательной сети в Новом Буге от них «пытаются скрыть».

Напомним, что в декабре 2019 года Николаевская облгосадминистрация не включила вопрос реконструкции обвалившейсяшколы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона.

В феврале 2020 года стало известно, что стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре этого года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.