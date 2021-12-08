Отдел образования Березнеговатского поселкового совета объявил тендер на капитальный ремонт корпуса местной школы, в котором учатся дети начальных классов.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость работ — 5 миллионов 899 тысяч 785 гривен. Начало аукциона запланировано на 24 декабря.

Отмечается, что финансирование будет выделяться из местного, государственного бюджетов и других не запрещенных законом источников. Работы победитель торгов должен будет закончить до конца следующего года. Также указано, что проект прошел корректировку.

Работы в корпусе «Г» уже проводили, тогда было выделено больше 5 миллионов гривен субвенции из госбюджета, однако около года назад ремонт остановили. На то время успели освоить почти 2 миллиона гривен, а остаток вернули как неиспользованные средства.

Отметим, что в ноябре о проблеме рассказали на телеканале «НИС-ТВ». Тогда руководство Березнеговатской громады обещало, что работы будут выполнены после корректировки проекта.

Напомним, в гороно Николаева рассказали, что на сегодняшний день завершаются работы по текущему ремонту гимназии №2. Далее управление капитального строительства рассчитывает получить средства ГФРР на капитальный ремонт.