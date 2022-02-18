Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации в Луганской области предварительно решили вести массовые обстрелы позиций Операции объединенных сил.

Об этом он заявил 17 февраля в эфире «Гордон-шоу».

— У меня сейчас данные нашей разведки есть. Это касается наших людей. Люди должны это знать.Только что закончились совещания во втором армейском корпусе, это, как русские называют «армия «ЛНР». Там предварительно принято решение о массовых обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стрелецкого оружия и минометов по всей линии соприкосновения второго армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрелов 00:30 по киевскому времени, — сказал Арсен Аваков.

Он также отметил, что около половины боевиков получили российские паспорта.

— 18 числа они объявляют так называемые «республиканские» учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав этой «армии «ЛНР». Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара — Счастье, Славяносербск и Желтое, — сказал он.

Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.

— Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся, — добавил он.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.