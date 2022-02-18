Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в настоящее время полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, которыми хотят заставить Украину отстреливаться.

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире «Право на власть», пишет Украинская правда.

— Если речь идет о полномасштабной операции по нашей стране, мы такого не видим. Что мы сейчас видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но сегодня (17 февраля, – прим.) была дерзкая, массированная провокация. Какая цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно. Для того чтобы нас обвинить в том, что мы причастны к тому, что они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории. Мы должны, как бы этого ни хотелось, быть сдержанными. Ни в коем случае не вестись ни на какие провокации, — сказал Алексей Данилов.

По словам Алексея Данилова, армия сейчас мотивирована и готова к любому сценарию, а ее вооруженность «Стингерами» и «Джевелинами» будет охлаждать пыл россиян, чтобы вести широкомасштабную войну.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.