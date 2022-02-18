Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал на заседании Совета Безопасности ООН о планах российского вторжения в Украину.

Он утверждает, что одной из целей РФ в Украине является Киев, пишет Цензор.НЕТ.

— Эти цели включают столицу Украины, Киев, город с населением 2,8 миллиона людей, – сказал Энтони Блинкен.

По его словам, у США также есть информация, которая указывает, что Россия будет нацелена на определенные группы населения.

— Потом планируется начало нападения. Российские ракеты и бомбы будут падать по всей Украине. Связь будет заблокирована, кибератаки выведут из строя ключевые украинские институции. После этого российские танки и солдаты пойдут в наступление на ключевые цели, которые уже были определены и намечены в детальных планах, – рассказал Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен добавил, что США предупреждали обо всем этом украинское правительство.

Напомним, в течение суток 17 февраля в зоне боевых действий на Донбассе боевики открывали огонь 60 раз. Четверо человек — двое военных и двое гражданских — получили ранения.