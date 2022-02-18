В течение суток 17 февраля в зоне боевых действий на Донбассе боевики открывали огонь 60 раз. Четверо человек — двое военных и двое гражданских — получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

43 раза боевики стреляли с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевую травму. В настоящее время оба находятся в больнице. Состояние здоровья раненого — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное.

В течение суток боевики обстреляли несколько десятков населенных пунктов: в Станице Луганской был поврежден детский сад, линии электропередач, газопровод, а также разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения были контужены.

Кроме того, из артиллерийских систем обстреляли Врубовку, повредив там здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

С начала суток 18 февраля боевики 6 раз открывали огонь, из них 4 раза — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.