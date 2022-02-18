Поздно вечером, 17 февраля, в Станице Луганской начались обстрелы из тяжелого оружия.

Один из снарядов попал в жилой дом по улице Магистральной, 8, передает УНН.

После попадания начался пожар, однако по состоянию на данный момент пострадавших нет, сообщили в Нацполиции.

Как сообщалось, главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.

Главнокомандующий отметил, что любой ущерб, причиненный людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией, а Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

Напомним, утром 17 февраля в Станице Луганской боевики обстреляли детсад. Также подразделения боевиков обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Луганской области.