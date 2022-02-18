В пятницу, 18 февраля, состоится видеовстреча лидеров США, Канады, ЕС, НАТО и пяти европейских государств. Они будут обсуждать ситуацию с безопасностью вокруг Украины.
Об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
Такое заседание инициировал Белый дом. Для разговора пригласили президентов Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, глав ЕС и НАТО. Для медиа этот разговор будет закрыт.
Отметим, что на прошлой неделе Джо Байден уже проводил подобную встречу.
Напомним, в течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли по районам с гражданскими жителями. В течение суток 17 февраля оккупационные войска 60 раз нарушали «тишину».
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В пятницу, 18 февраля, состоится видеовстреча лидеров США, Канады, ЕС, НАТО и пяти европейских государств. Они будут обсуждать ситуацию с безопасностью вокруг Украины.
Об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
Такое заседание инициировал Белый дом. Для разговора пригласили президентов Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, глав ЕС и НАТО. Для медиа этот разговор будет закрыт.
Отметим, что на прошлой неделе Джо Байден уже проводил подобную встречу.
Напомним, в течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли по районам с гражданскими жителями. В течение суток 17 февраля оккупационные войска 60 раз нарушали «тишину».