Франция и ее союзники по европейским силам выведут свои войска из Мали, где они участвуют в борьбе с исламистскими боевиками с 2013 года.

Об этом пишет BBC со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

Ожидается, что войска будут выведены в течение четырех-шести месяцев. Силы будут передислоцированы в другие районы африканского региона Сахель.

Эммануэль Макрон сказал, что решение уйти следует за разрывом дипломатических отношений на фоне растущей вражды со стороны правящей военной хунты Мали. Он сказал, что Франция «не может продолжать военные действия вместе с де-факто властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем».

Полковник Сулейман Дембеле, представитель правящей хунты, проигнорировал заявление Франции, заявив журналистам, что пока европейские силы находились в стране, «терроризм охватил всю территорию Мали».

Эммануэль Макрон отрицал, что миссия потерпела неудачу, и настаивал на том, что Франция по-прежнему отдана борьбе с исламистскими повстанцами в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал «глав государств-партнеров», чтобы обсудить происходящее в Мали, власти которой зазвали в страну российских наемников из ЧВК Вагнера и дали им полный карт-бланш на любые действия в рамках борьбы с терроризмом.