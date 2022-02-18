Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк убежден, что президент Владимир Зеленский должен инициировать саммит союзников на фоне российской угрозы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

— Именно сейчас время для масштабных инициатив Украины. Война против нас продолжается, и руководство государства должно сделать все, чтобы не превратить нашу страну в молчаливый объект большого исторического противостояния, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил, что президент США Джозеф Байден намерен обсудить ситуацию вокруг Украины с лидерами ЕС и НАТО, а также напомнил, что не раз призывал Владимира Зеленского стать инициатором саммита союзников.

Арсений Яценюк подчеркнул, что перед страной стоят два главных вопроса. В первую очередь — как отвлечь нынешнюю российскую угрозу и обеспечить эффективное долговременное сдерживание России.

— Во-вторых, как не остаться серой буферной зоной между Россией и Западом без реальных шансов на членство в НАТО и ЕС, — добавил экс-премьер-министр.

Именно эти темы должен сегодня поднимать президент Украины, считает он.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что в Украине сегодня откровенно слабая власть, и президент РФ Владимир Путин может очень серьезно сыграть на этом.