Переговоры японского премьер-министра Фукио Кисиды и президента России Владимира Путина ограничились дипломатическими формулировками и предложением Токио вернуться в русло переговоров по Украине.

Об этом информирует Nikkei.Asia.

Глава японского кабинета министров предупредил, что Токио внимательно следит за всеми маневрами Москвы вокруг Украины.

Он добавил, что России необходимо «искать решение посредством дипломатических переговоров, которое могут принять все вовлеченные (в переговоры, - прим) страны», а не пытаться «изменить статус-кво Украины силой».

— Нападение пошлет неверный сигнал Азии и международному сообществу в целом, — отметил азиатский политик.

Вчера сообщалось, премьер-министр Японии Фумио Кисида позвонит в Кремль, чтобы донести до Владимира Путина позицию Токио в поддержке Киева.