Польский лидер Анджей Дуда написал колонку для крупнейшей немецкой газеты Die Weit, в котором призвал союзников по ЕС еще крепче сплотиться вокруг защиты Украины.

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В своей публикации польский политик подчеркивает, что ЕС и США не могут согласиться на ультиматум Кремля по закрытию НАТО для Украины, иначе это нарушит все принципы свободного, демократического мира.

— Чрезвычайно напряженная ситуация вокруг Украины является настоящим испытанием для всего западного сообщества — для всех стран, которые входят в это сообщество, для их глав государств, лидеров общественного мнения и СМИ. Это решающее испытание нашей солидарности, а также проверка того, действительно ли мы привержены ценностям, которые исповедуем. Украина и ее народ доказали в последние годы и еще яснее в последние дни, что они хотят быть демократическими, что они хотят уважать наши общие ценности, что они хотят быть частью Запада. Ради этого Украина готова идти на жертвы и проводить необходимые реформы. Она готова бороться за это. Она сдала экзамен. Сегодня именно западный мир проходит проверку на принципиальность, которая должна доказать, действительно ли его ценности что-то значат. Если Украина и ее западные устремления будут проданы в угоду спокойствию, экономическим интересам или политическим амбициям, это будет сильным ударом не только по украинскому обществу, но и по западному сообществу в целом. Это ясно покажет, что основы западного мира, такие ценности, как демократия, права человека и солидарность, хотя и звучат красиво, мало что значат перед лицом жестокой реальности. Мы не можем этого допустить. Вот почему единство, единая и решительная позиция в отношении России так важны для всего западного сообщества. Мы не должны позволять себе быть разделенными в эти чрезвычайно трудные дни. Только вместе мы сможем эффективно преодолеть этот серьезный кризис., — акцентирует Анджей Дуда.

Президент Польши настаивает, что российские имперские амбиции можно остановить только коллективным методом за столом переговором. Он также подчеркивает, что любые решения по Украине нужно принимать только при активном согласии Киева.

— Все предложения, которые поступают на стол, должны быть представлены западными странами по согласованию с Украиной. Украина должна быть субъектом, а не объектом переговоров и принимать решения, достигнутые путем переговоров. Поиски выхода из кризиса не должны приводить к блокированию западных устремлений Украины и ее народа. Украина имеет полное право решать свою судьбу и будущее. Путь Украины на Запад должен оставаться открытым <...> Только на этой основе может быть заключено соглашение, которое эффективно положит конец нынешнему кризису. Любые обходные пути и попытки навязать решения, которые неприемлемы для Украины, будут обречены на провал и приведут лишь к тому, что те самые проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, вскоре повторятся, — отмечает глава государства.

В конце своего текста Анджей Дуда заключает, что НАТО до сих пор не утратило своей актуальности, несмотря на все попытки его дискредитировать со стороны политиков-популистов и авторитарных вождей.

Напомним, Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.