Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство PAP.

— Война может спровоцировать выезд из Украины. Должны готовиться к самому худшему. В ближайшие дни будет создана команда из представителей разных министерств, которые займутся логистикой, инфраструктурой, транспортом, обеспечением здравоохранения и образования, мест в образовательных учреждениях, — сказал польский премьер.

Он пояснил, что на восточных рубежах будет приготовлена целая инфраструктура, но с возможностью перемещения в глубь страны.

— Мы уже долгое время ведем подготовку без всякой огласки, чтобы не поднимать лишних эмоций, — отметил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик, который войдет в правительственную команду.

Напомним, в Министерстве обороны России заявляют, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Однако эксперты из Conflict Intelligence Team не видят признаков отвода российских войск от Украины.

Аналитики по передвижению вооруженных сил РФ опровергают официальное заявление РФ и настаивают на противоположном, Москва вместо отвода стягивает новые войска к украинской границе.