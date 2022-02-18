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Министр обороны Украины Алексей Резников выступает за принятие закона, который будет регулировать обращение оружия и легализует его.
Такое мнение он озвучил, отвечая на вопросы нардепов в парламенте 18 февраля, пишет «Украинская правда».
— Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, который в принципе регулирует оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано, – сказал он.
Отметим, в интервью изданию «РБК-Украина» Алексей Резников рассказал, что является давним поклонником легализации оружия.
— Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно, – объяснял он.
Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский считает необходимым принять в Украине закон об оружии, но высказался против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия.
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Министр обороны Украины Алексей Резников выступает за принятие закона, который будет регулировать обращение оружия и легализует его.
Такое мнение он озвучил, отвечая на вопросы нардепов в парламенте 18 февраля, пишет «Украинская правда».
— Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, который в принципе регулирует оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано, – сказал он.
Отметим, в интервью изданию «РБК-Украина» Алексей Резников рассказал, что является давним поклонником легализации оружия.
— Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно, – объяснял он.
Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский считает необходимым принять в Украине закон об оружии, но высказался против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия.