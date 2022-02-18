Минобороны РФ анонсировало на завтрашний день, 19 февраля, новые военные учения, на этот раз с уклоном в пуск ракет. Руководить всем этим мероприятием будет Владимир Путин.

Об этом информирует издание «Коммерсантъ».

К войсковым учениям привлекут силы Южного военного округа, Северный и Черноморский флот (19 февраля заканчивает прежние учения), а также Ракетные войска стратегического назначения.

Показательно запускать будут крылатые и баллистические ракеты. Командывать маневрами будет самолично российский президент.

— Учения спланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, — заявили в военном ведомстве РФ.

Как пишет Znak.com, на фоне этой новости начался обвал российского фондового рынка. Больше всего пострадала Мосбиржа.

Напомним, в украинском Минобороны не подтверждают отвод российских войск.