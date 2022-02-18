Минобороны России заявило об отводе еще одного эшелона войск и техники после учений неподалеку от границы с Украиной. Однако в Минобороны Украины не подтверждают эту информацию.

Об этом говорится в заявлении Минобороны России и заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова.

— Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений», — говорят в Минобороны России.

Министр обороны Украины Алексей Резников не подтвердил эту информацию, заявив, что сейчас вблизи границы находятся 149 тысяч военнослужащих РФ.

— Мы не подтверждаем заявление российской стороны об отводе войск — этого не происходит, идет перемещение сил и средств. Мы сейчас наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет 149 тысяч, — сказал министр.

По его словам, учения в Беларуси и Черном море находятся в активности фазе, поэтому основная масса войск уже стянута.

— Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут привлечены еще несколько тысяч человек, и дополнительные три корабля в Черном море. Кроме того, одновременно с учениями армии в России продолжаются учения Росгвардии «Заслон 2022» — этот компонент так же находится в поле нашего внимания. Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины — каждый самолет, вертолет или танковое подразделение, мы их видим, — подчеркнул глава Минобороны.

Министр также заверил, что Украина находится на постоянном контакте с международными партнерами.

— Сейчас могут озвучиваться разные данные и разные даты, каких-то событий, но украинская армия все эти сценарии уже просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не уменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации по-прежнему оцениваем как не высокую, — резюмировал Алексей Резников.

Напомним, в течение 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты обстреливали жилые районы с мирным населением и устраивали провокации. Украинские бойцы вели оборонительный огонь, но не стреляли по районам с гражданскими жителями. В течение суток 17 февраля оккупационные войска 60 раз нарушали «тишину».

После чего главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.