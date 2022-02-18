Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами.

Об этом на пресс-конференции с главой МИД Британии в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Европейская правда.

— Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что вскоре на официальных сайтах трех ведомств появится соответствующее совместное заявление трех министров иностранных дел.

О создании нового трехстороннего альянса официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс. Однако она заболела коронавирусом, и ее визит, как и объявление нового формата, перенесли.

С инициативой создания формата, являющегося частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, выступил официальный Киев в октябре 2021 года.

Новый альянс, рассказывал ранее Дмитрий Кулеба, основан не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю и готовность к конкретным действиям.

Напомним, российские войска возле Украины приближают Европу к грани, когда война станет неизбежной, заявил заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи.