Сегодня, 18 февраля, в Мюнхене стартовала крупнейшая международная конференция по вопросам безопасности. Завтра с коротким докладом на ней выступит и Владимир Зеленский, модератором блока с украинским президентом станет корреспондентка CNN Кристиан Аманпур.

Об этом информирует Dnevnik.

В форуме по теме региональной безопасости, предварительно, будут участвовать более трех десятков президентом и премьер-министров, а также под сотню министров обороны и глав МИДов. Открывает мероприятие генсек ООН Антониу Гутерриш.

Одним из основных вопросов, который вынесут на повестку дня среди собравшихся, станут действия России на границах Украины. Москва, кстати, в этом году от участия в Мюнхенской конференции принципиально отказалась.

Председатель форума Вольфганг Ишингер, заявил, что проблемы безопасности в Европе сейчас актуальны, как никогда ранее.

— В Европе идет война, и сейчас есть угроза крупного военного конфликта, — отметил lbgkjvfn.

По его словам, глобальная Европа ослабла и теряет хватку в противостоянии глобальным авторитарным угрозам.

— Как будто во власти чувства бессилия, Европа выглядит политическим карликом на мировой арене, — посетовал Вольфганг Ишингер.

Также в первый день конференции уже более детально поднимался вопрос Кремля, который угрожает архитектуре европейской безопасности.

— Россия противоречит европейским ожиданиям достойного поведения в качестве члена евроатлантического сообщества. По мнению Кремля, Россия не такая страна, как другие, и не должна ею быть. Путинская Россия явно не заинтересована в том, чтобы ее воспринимали как ответственного соседа. Ей ничего не стоит нарушать красные линии как дома, так и за границей. Примеров можно привести длинный список: от аннексии другой страны до убийств за границей, отравления Алексея Навального, волн дезинформации и хакерских атак с целью повлиять на результаты выборов, до конституционных изменений, позволяющих Путину оставаться у власти до 2036 года. Российское руководство не разделяет представления об общеевропейской идентичности, основанной на принципах либеральной демократии и прав человека, — напомнили участникам форума.

Экс-член Совета национальной безопасности при Белом доме акцентировала, что к современной России идеально подойдет термин «клептократия», а по-другому ее называть не имеет смысла.

— Это персонализированная и полуприватизированная клептократическая система, которая управляется российским государством, подавляя институты и население. Можно утверждать, что Путин чувствует угрозу не столько из-за потенциальных гарантий безопасности независимых государств со стороны НАТО, сколько из-за присутствия успешных демократий по соседству с Россией, — подчеркнула Фиона Хилл.

Как отмечает Dnevnik, европейские союзники в Мюнхене будут решать, что делать дальше с Россией.

— Поиск ответа идет между двумя основными выборами: удовлетворить часть требований России и надавить на Киев для выполнения Минских договоренностей либо еще больше усилий давление на Кремль.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис в ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.





