Греция обязательно поддержит территориальную целостность Украины в случае российского нападения.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, — передает издание Ekathimerini.

В Афинах настаивают, что лучшим методом решения конфликта остается дипломатия.

— Мы подтвердили наше абсолютное единство, нашу поддержку территориальной целостности Украины и нашу решимость действовать скоординировано и в консультации с нашими евроатлантическими союзниками в случае вторжения России в Украину <...> Греция проявляет большой интерес к этим региональным событиям, потому что в Украине проживают десятки тысяч этнических греков, — отметил глава кабинета министров Греции.

Он добавил, что наиболее эффективным форматом для переговоров является нормандский».

— В то же время мы также подтвердили нашу веру в диалог и в необходимость того, чтобы все каналы связи с Россией оставались открытыми, будь то через «нормандский формат», ОБСЕ или через двусторонние контакты между государствами-членами ЕС и Россией, — разъяснил политик.

Ранее сообщалось, 14 февраля Министерство иностранных дел Греции обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины.