Министерство иностранных дел Греции обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины.

При этом там рекомендуют воздержаться от поездок в нашу страну, сообщила пресс-служба МИД Греции.

— Министерство иностранных дел не рекомендует всем путешествовать по территории Украины, и одновременно призывает граждан Греции, находящихся в стране, немедленно покинуть страну. Гражданам Греции, которые еще не уехали, также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве, — говорится в сообщении.

Там также заявили, что штат посольства в Киеве «сокращен до необходимого», но «вместе с тем будет усилен штат генконсульства в Мариуполе».

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.