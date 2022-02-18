Журналисты выяснили, что в обозримой перспективе Владимир Путин вряд ли подпишет указ о признании самопровозглашенных республик «ЛНР» и «ДНР».

Об этом пишет издание «Медуза», ссылаясь на осведомленные источники в правительстве РФ.

Информационный ресурс, ссылаясь на собеседников в Госдуме, прогнозирует, что Кремль не пойдет на официальное признание марионеточных «Л/ДНР» в качестве независимых субъектов. По данным «Медузы», российские власти предпочитают сохранить этот рычаг в качестве козыря в переговорах с США, чтобы добиться выгодных для себя условий в обмен на гарантии по непризнанию боевиков.

— Однако инициатива Госдумы «может пригодиться» в случае дальнейшего обострения отношений с Украиной — или США, — говорят источники журналистов среди правительства.

Другие собеседники «Медузы» утверждают, что в последние недели российские чиновники наперегони соревнуются, кто выдвинет более «патриотическую» инициативу.

— Сейчас все соревнуются перед Путиным — кто больший патриот. И Володин (спикер роспарламента, - прим), и Турчак (вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генсовета «Единой России», - прим) повышают ставки, — утверждают российские чиновники, приближенные к администрации Путина.

Напомним, позавчера, 16 февраля, Госдума приняла обращение к Путину о признании боевиков «ДНР» и «ЛНР».