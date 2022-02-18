Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли взятые на себя обязательства по безопасности и данные РФ обещания.

В интервью телеканалу RT глава МИД РФ призвал западных партнеров вести диалог честно, «по понятиям».

— Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробно объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более, что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря об устных гарантиях, о которых президент России В. В. Путин неоднократно упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет, — сказал Сергей Лавров.

Он напомнил о договоренности с госсекретарем США Энтони Блинкеном встретиться после того, как Россия пришлет «свой документ, и они ознакомятся с нашим видением ситуации».

— Это отвечает нашим интересам и планам. Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятий» должны придерживаться и на международном уровне, — заявил министр иностранных дел России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по «гарантиям безопасности», предложенным Кремлем, проигнорировали российские беспокойства.