Больным коронавирусом следует употреблять продукты с большим содержанием минералов – например, яйца и рыбу.

Об этом в своем новом блоге рассказала врач-инфекционист и депутат от партии «Наш край» Светлана Федорова, пишет пресс-служба политсилы.

— Яйца содержат железо, магний, калий, кальций, а также цинк, и они не теряют своих полезных свойств даже во время термической обработки. Благодаря своему составу, яйца увеличивают выработку лимфоцитов, угнетают размножение вирусов, сокращают продолжительность инфекции, обладают противовоспалительными свойствами, – рассказала Светлана Федорова.

По ее словам, в период вспышки коронавируса очень важно ввести в рацион жирную рыбу. И не обязательного дорогу – подойдет и обычная селедка.

— Морская рыба в своем составе имеет омегу-3, которая обеспечивает строительные блоки для противовоспалительных гормонов – эйкозаноидов, а они оказывают благотворное влияние на иммунную систему, – уточняет медик.

Врач-инфекционист советует добавлять в пищу специю куркума, которая является естественным антибиотиком, а также употреблять сыры, крольчатину и индюшатину, которые помогут нормализовать сон после заболевания коронавирусом.

Больше полезных советов о том, как уберечься от инфекции, что делать во время болезни, какой вакциной лучше делать прививку и сколько должна продолжаться изоляция, можно найти на странице «Доктор Правда Федорова» в Facebook.

Напомним, врач-инфекционист, депутат партии «Наш край» Светлана Федорова рассказала, что в 2021 году произошло рекордное сокращение численности населения Украины из-за недоступности медицины и падения уровня жизни в стране.