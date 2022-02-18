Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер утверждает, что за последние дни, вместо отвода, российские формирования возле Украины довели свою численность до 190 тысяч.

Об этом информирует CBS.

Американский дипломат сообщает, что Россия и не думала останавливать развертывание на украинских границах и сейчас численность накопленных группировок составляет от 170 до 190 тысяч военнослужащих.

— Хотя Россия объявила, что возвращает свои войска в гарнизон, мы еще не видели этого. На самом деле, мы видим, что в этот регион, в этот пограничный район, перебрасывается больше сил, — подчеркнул глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам министра обороны США, российская военная машина продолжает перебрасывать к границе все, что необходимо для начала наступательных действий.

Также сегодня, 18 февраля, президент Джо Байден обзвонит лидеров НАТО для консультации по украинскому вопросу.

Напомним, в украинском Минобороны не подтверждают отвод российских войск.,