Судебное заседание по делу экс-руководителя Николаевского городского управления УМВД Украины в области Олега Шевчука, обвиняемого в разгоне Евромайдана, перенесли из-за неявки свидетелей.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, летом 2021 года было принято решение рассмотреть дело в третий раз. Согласно обвинительному акту, 22 ноября 2013 года Олег Шевчук отдал приказ своим подчиненным с применением физического воздействия демонтировать палатки, которые были установлены участниками Евромайдана в Николаеве. Выполняющие приказ правоохранители «отдавили» активистов от палаток и повредили одну из них.

— Указанное уголовное производство уже дважды рассматривалось Центральным районным судом Николаева с вынесением оправдательных приговоров. Судами апелляционной и кассационной инстанции указанные приговоры отменялись, а дело направлялось на новое рассмотрение. Суд должен был начать допрос свидетелей, но ни один из них не явился, — объяснили в пресс-службе суда.

Прокурор ходатайствовал об отложении заседания и вызове свидетелей Андрея Палько, Юрия Андриенко и Олега Сычева для дачи показаний.

Защитник поддержал его и отметил, что Андрей Палько в тот период занимал должность в Департаменте ЖКХ, Юрий Андриенко — должность первого заместителя городского головы, а Олег Сычев руководил действиями сотрудников милиции во время упоминаемых событий.

Суд удовлетворил ходатайство, в заседании объявили перерыв до 10:00 15 апреля 2022 года.

Неявку свидетелей также прокомментировал адвокат Олега Шевчука Владимир Тимошин на своей странице в Facebook.

— Из 65 так называемых свидетелей прокурор не обеспечил явку ни одного (в соответствии с УПК, это его обязанность). Не прибыли в заседание и «потерпевшие». Уважаемые прокуроры, именно вы инициируйте этот шабаш. Так обеспечивайте явку, как говорят: «или трусы наденьте, или крестик снимите». Придётся опять беспокоить Госпожу Венедиктову И.В., — написал Владимир Тимошин.

Напомним, 21 апреля 2017 приговором Центрального районного суда Николаева Олег Шевчук был оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 365, статьи 340 УК Украины.

В июле 2017 указанный приговор был отменен Апелляционным судом Николаевской области, а дело направлено на новое судебное рассмотрение. В ноябре 2017 года, под председательством судьи Светланы Гречаной, началось новое судебное разбирательство указанного уголовного производства по сути.

5 июля 2019 года Центральный районный суд после повторного рассмотрения уголовного производства оправдал бывшего руководителя Николаевского городского управления УМВД Украины в Николаевской области Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Евромайдана.