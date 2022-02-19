Турецкая буровая установка Fatih в среду приступила к новому этапу геологоразведочных работ в Черном море для поиска запасов природного газа.

Об этом информирует EVZ.

На протяжении 75 дней судно будет искать «голубое топливо» на глубине в 5 километров ниже уровня моря.

Все поисковые работы по обнаруженнию неразведанных залежей Анкара намерена проводить без привлечения инвесторов, разработки будут финансироваться лишь за счет национального бюджета.

Так, турецкое предприятие Turkiye Petrolleri планирует пробурить 40 скважин а Черноморской платформе. Предварительные запасы газа в этом месторождении (у провинции Сакарья) оцениваются в 540 миллиардов кубометров.

Напомним, Турция планирует обеспечить все уголки страны своим черноморским газом.