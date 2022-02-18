Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал провести исследование высказывания главы Закарпатской областной государственной администрации Виктора Микиты относительно его слов о том, что население России является «нашими братьями».

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 февраля.

— Проведем соответствующее исследование или, при необходимости, расследование слов. Если будут на это юридические основания, то предпримем соответствующие меры, — сказал премьер-министр.

Накануне в СМИ появилась информация, что глава Закарпатской ОГА Виктор Микита на внеочередной сессии областного совета 16 февраля заявил, что «население (России — прим.) — это наши братья, действительно, но руководство России, к сожалению, недружественно».

Напомним, вчера экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации в Луганской области предварительно решили вести массовые обстрелы позиций Операции объединенных сил.