Вслед за информацией о начала эвакуации из «ДНР» в новостном пространстве появился Владимир Путин и потребовал от Киева срочно пойти на прямые переговоры с главарями «Л/ДНР».

Об этом пишет информагенство «Остров».

На пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко от Кремля последовали новые ультиматумы к Украине.

— Прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации на Донбассе, — рассказал Владимир Путин и сразу же назвал лучший вариант «решения проблемы», по его мнению. Российский президент потребовал Киев начать переговоры с боевиками, фактически признав их легитимность. — Все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с «ДНР» и «ЛНР» и согласовать меры по завершению конфликта, — озвучил он свои желания.