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Вслед за информацией о начала эвакуации из «ДНР» в новостном пространстве появился Владимир Путин и потребовал от Киева срочно пойти на прямые переговоры с главарями «Л/ДНР».
Об этом пишет информагенство «Остров».
На пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко от Кремля последовали новые ультиматумы к Украине.
— Прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации на Донбассе, — рассказал Владимир Путин и сразу же назвал лучший вариант «решения проблемы», по его мнению.
— Все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с «ДНР» и «ЛНР» и согласовать меры по завершению конфликта, — озвучил он свои желания.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Вслед за информацией о начала эвакуации из «ДНР» в новостном пространстве появился Владимир Путин и потребовал от Киева срочно пойти на прямые переговоры с главарями «Л/ДНР».
Об этом пишет информагенство «Остров».
На пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко от Кремля последовали новые ультиматумы к Украине.
— Прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации на Донбассе, — рассказал Владимир Путин и сразу же назвал лучший вариант «решения проблемы», по его мнению.
— Все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с «ДНР» и «ЛНР» и согласовать меры по завершению конфликта, — озвучил он свои желания.