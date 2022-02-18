Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути решения спорных вопросов.
Об этом Антониу Гутерриш заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК-Украина.
В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе.
— Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой, — добавил Антониу Гутерриш.
По его словам, единственный путь для разрешения ситуации — это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.
Анониу Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты цинично ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути решения спорных вопросов.
Об этом Антониу Гутерриш заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК-Украина.
В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе.
— Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой, — добавил Антониу Гутерриш.
По его словам, единственный путь для разрешения ситуации — это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.
Анониу Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты цинично ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.