Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути решения спорных вопросов.

Об этом Антониу Гутерриш заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК-Украина.

В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе.

— Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой, — добавил Антониу Гутерриш.

По его словам, единственный путь для разрешения ситуации — это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.

Анониу Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты цинично ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.